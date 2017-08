Voici une Information autour du jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana :Voici les notes obtenues par le jeu ;- DualShockers : 95/100- Wccftech : 95/100- God is a Geek : 90/100- App Trigger : 85/100- Game Informer : 83/100- Video Chums : 83/100- RPG Site : 80/100- TheSixthAxis : 80/100- Hardcore Gamer : 80/100- Push Square : 80/100- Eurogamer Italy : 70/100Et sa moyenne Metacritic actuelle :Le jeu sortira le 15 septembre prochain sur Ps4 et PsVita.A noter que pour cette dernière, la version physique est une exclusivité Micromania…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1425410