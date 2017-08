J'avais pour objectif de boucler avant la fin des vacances 3 jeux minimum sur Ps4 et c'est chose faite. Donc voici le premier jeu sur lequel je vous fais partager mon avis/test dans l'espoir de convaincre les plus hésitant à plonger dans l'un de ces jeux ou les déçus à y retourner.

Avant-propos :Croyez-le ou non mais je vais faire un aveu horrifiant… j’ai acheté ce jeu Day-one et je l’ai terminé il y a tout juste une semaine. Oui, je mérite le fouet et l'écartellement. Cependant, avant de me jeter des caillasses, j’ai une bonne explication à fournir. J’ai pour habitude de laisser traîner en longueur la complétion de certains des jeux de ma ludothèque pour une raison précise, j’ai du mal à réinsérer un jeu dans ma Ps4/Switch/Ps2 et retourner sur un jeu terminé pour le platiner ou y replonger pour le plaisir lorsque la quête principale est bouclée. J’ai toujours été comme ça, c’est pour cela que j’essaie de compléter un max de quêtes annexes et trophées faciles à obtenir avant de finir l’histoire principale d’un jeu. Et c’est le cas ici avec TW3.Voici la liste Ps4 des jeux acheté Day-One que je n’ai pas terminé mais où j’en suis à la toute fin (pardonnez-moi j'ai fauté ¬_¬) :¬> MGSV Phantom Pain¬> Assassin’s Creed Unity¬> Disgaea 5¬> Nier Automata¬> FF Type-0¬> Sleeping Dogs¬> I am SetsunaVoilà, ça c’est fait.Maintenant mon avis tiède (ni à chaud, ni à froid) sur le jeu.• Graphiquement parlant le jeu est et reste parmi les plus beaux de la génération One/PS4/WiiU, en plus d’y avoir une flore fournie, la faune n’est pas en reste et les nombreux lapins, sangliers et cerfs viennent à rendre vivant un monde qui sent bon l’exploration. On n’interagi pas énormément avec l’environnement si l’on devait le comparer à une Zelda BOW cependant on peut escalader des parois, nager et plonger, utiliser des embarcations et on se retrouve à effectuer des quêtes dans des lieux parfois insolites (fonds marins, navires suspendu dans les montagnes, distillerie, arène de combats, égouts). A la beauté des paysages, dont on ne lasse pas à contempler les lieux divers, on a affaires à de nombreux pnj qui insuffle de la vie dans des villes comme Novigrad, Kaer Trold par exemple. Mais aussi dans des petites bourgades modestes où l’on ressent la pauvreté, la désolation de la population, la famine ou encore les croyances folkloriques parfois fantasques, souvent réelles.L’ambiance y est présente et les batailles de grandes échelles (cf. Kaer Morhen ou l’affrontement à Skellig) transpire le réalisme et peuvent être rapidement corsé dès lors que l’on monte la difficulté d’un niveau.• Les combats ne sont pas en reste et offre beaucoup de possibilité malgré les enchainements basique : Coup fort, Coup faible, qui aurait mérité des variations adaptés à différents types d'épée. La spécialisation des mutagènes à placer sur l’arbre de compétence mais surtout l’usage fort utile des 5 signes en plus des combos au corps à corps offre un panel plus large d’actions dans des duels pas forcément gagné d’avance. Cependant, on aurait aimé plus de fluidité dans les combats avec un menu rapide bah plus rapide, afin de ne pas casser le rythme des joutes les plus intenses.Mais au final, je dirais que tout cela c’est du bonus en comparaison de ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de ce RPG fantasy-médiéval : Les personnages, L’histoire et la Narration.• Le jeu n’est pas spécialement épique avant d’arriver au dernier quart du jeu (Kaer Morhen) et malgré des cut-scène généré par le moteur du jeu, il est difficile de citer une envolée scénaristique lors de la recherche de Ciri. On pourrait presque dire que c’est très convenu, cependant l’air de rien la formule marche car on s’intéresse à Geralt et les histoires/anecdotes passées qui le lie à des personnages provenant des précédents opus ou des romans. Leurs dialogues en plus d’être bien écrit son crédible de par un doublage de qualité (en VF du moins) et des expressions faciales de qualité./ D’ailleurs, petite et rapide parenthèse, il m’aura fallu retourner sur TW3 après Horizon Zero Dawn pour revoir mon jugement sur la qualité des expressions dans ce dernier qui sont en fait trop statique bien que cela ne soit pas catastrophique non plus (on ne détrône pas le king Andromeda). Fin de la parenthèse /Concernant, l’histoire et sa narration, les intrigues sont cohérentes et variées. On peut être un coup Sherlock de Riv qui enquête sur le meurtre de Messire Dugenoux, revêtir une armure et se lancer à la chasse aux bestioles pour une misérable récompense (souvent même) ou encore se la jouer Kevin Spacey et être embarqué dans des intrigues politiques qui influenceront au moins sensiblement le cours de la guerre. On a une vraie dimension de choix à court terme et moyen terme lorsque certaines missions offre un suivi sur nos décisions passés. Sans atteindre un Mass Effect, cela fait du bien d’avoir la sensation d’être parti intégrante de l’histoire et non X-avatar qui sauve le roi, romance l’héroïne et tue tel antagoniste sans qu’on ne le nomme une seule fois ou qu’on ai l’impression qu’on lui reconnaisse une histoire personnelle, attribue une personnalité,…Je pourrais aussi parler longuement de ses autres qualités en mettant en avant la richesse du bestiaire et l’IA qui est parfois bien pensé (parfois complétement à la ramasse), le charisme du Loup blanc, la finesse d’écriture des bouquins, parchemins, notes collectibles qu’il n’est pas obligatoire de lire mais dont l’intérêt est réel si l’on s’intéresse au lore de l’univers The Witcher, les musiques à tomber par terre et entraînante qui mettent encore plus en valeur les longues balades à cheval, les mini-jeux, les chasses aux trésors, le Gwent, l’humour présent et jamais lourd,… Mais cela n’ajouterai rien ce qui fait la force de ce jeu qui est le souci du détail et la rigueur qui auront permis à CD project d’enfanter d’un O-RPG mythique et difficilement égalable.Des personnages hauts en couleurs et attachants (Jaskier, Ciri, Triss, Lambert, Hjalmar, Cerys)Une narration que seul Naughty Dogs, Quantic Dream, Rockstar sont capables d’égaler en occidentLes signes au combat et l’usage de bombes/huiles/potions pour chaque situationUn univers qui respire, est vivant et où les pnj ne sont pas sans âmeL’architecture de nombreux bâtiments vraiment bluffantDiversité des activités proposéesUn final intenseLes phases où l’on alterne avec CiriGeralt de Riv l’un des personnages vidéo-ludique le plus classeBeaucoup de quêtes annexes scénariséesLa map… immense… J’en ai exploré qu’une infinité malgré mes 70/80 heures de jeuxLa lourdeur du personnage dans les phases d’explorationHeart of Stone, son extension, qui est encore mieux écrit que Wild Hunt (WTF ?)On aurait aimé que Ciri ai des phases plus longue/travaillé et son propre arbres de compétenceLes parties de Gwent où l’ordinateur triche, RaaaaahhhhDes combats de boss moyenThe Witcher 3 Heart of Stone :Je ne vais pas refaire un avis dessus, juste listé les points positifs et négatifs tout en précisant que l’extension se concentre et exploite Oxenfurt et ses la région qui borde la ville (un coin que je n’avais que peu explorer dans Wild Hunt)Olgierd von Everec (on ne peut que l’aimer et le détester en même temps)Son frère, Vlodimir, qui nous offre des scènes vraiment drôleDes missions qui change radicalement l’ambiance du jeu initiale (le mariage, le passage avec les Ophiri, « Ocean Eleven le Remake »)Une histoire émouvante et sombreDeux méchants pour le prix d’unDes boss plus corsés et qui demande de la réflexionApprofondissement du système de runes/glyphesJ’ai directement rentabilisé mon season pass à 12,49 eurosOn aurait aimé une zone exclusive en plusLongue extension et pourtant si courte tant on aurait aimé suivre un peu plus l’histoire de certains personnages très intéressantC’est toutVoilà, j’ai commencé Blood & Wine, évidemment, mais stoppé et mis de côté pour finir Nier Automata, mais je sens qu’il va tapé le 20/20 au vu des quelques gifles que j’ai pu me prendre jusqu’à sur ma courte session.