C'est avec bonheur que l'on apprend aujourd'hui que c'estqui décroche les droits d'édition de la série téléen dvd, bluray et coffret collector. Pas de détails pour l'heure quant au contenu ou de visuels des jaquettes mais leur sortie est programmée pour le 1 décembre. Plus aucune raison de faire l'impasse sur cette excellente série !

posted the 08/30/2017 at 02:09 PM by vinze