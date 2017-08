Reportage de JVC.com fait par MrDeriv au studio Ubisoft de Montréal, où on apprends des choses assez intéressante sur les mécaniques de jeux revues dans cette épisode. Pour en cités quelques unes :Voilà le lien pour les plus intéressés, elle fait environ 15 min (on y voit quelques lieux nouveaux d'ailleurs) : http://www.jeuxvideo.com/videos/reportages/702240/assassin-s-creed-origins-a-la-decouverte-du-monde-ouvert-et-du-systeme-de-quetes.htm Faisant parti des plus dubitatifs à la suite des quelques vidéos de présentation du jeu, je dois avoué que Ubi commence à créer des mini-vagues de hype chez moi. L'annonce d'un AC dans l'un de mes pays natales était juste excitant car la richesse de la civilisation à la période antique permettaient d'innombrable possibilité scénaristique et faut avouer qu'il y a eu du taf derrière depuis la fin du développement de Black Flag.