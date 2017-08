Jeux Video

Et c'est pas une vanneAlors pour ceux qui lisent pas l'anglais, ce sera une option évidemment, parce que, apparemment, y'a des gens qui la réclament.J'aimerais qu'ils se dénoncentOu alors, y en a qui veulent un hommage à la N64 et ne reste donc plus qu'à foutre un 4/3 et un gros brouillard.