Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Le doubleur du personnage Yamcha précise qu’après trois mois de travail, le doublage pour un personnage dans le jeu Dragon Ball FighterZ est maintenant terminé. On ignore pour le moment si ça sera un combattant à part entière, ou un support, comme C-17 apporte son aide à C-18. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sur Ps4, PC et Xbox One…Source : https://gamerant.com/dragon-ball-fighterz-yamcha-voice-actor/

posted the 08/30/2017 at 09:43 AM by link49