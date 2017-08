Après le succès critique de Resident Evil 7 cette année, le papa de Resident Evil (privé de sa progéniture) a été confronté à une question lors de la QuakeCon :-Si Capcom vous autorise à revenir sur la série, en tant que directeur et en totale liberté sur Resident Evil 8, le feriez-vous?Shinji Mikami :" Oui, je le pourrai."Les Resident Evil de Shinji Mikami ont toujours mis tout le monde d'accord que ce soit le premier ultra culte, le Rebirth toujours considéré comme le meilleur Remake de tous les temps ou le monumental Resident evil 4.Ce serait vraiment fantastique une association avec Tango Gameworks et Capcom pour Resident Evil 8 en espérant que ce souhait va aboutir à quelque chose.Le maître de l'horreur :

Who likes this ?

posted the 08/30/2017 at 08:57 AM by marchand2sable