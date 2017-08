Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :EDGE a publié son classement des meilleurs jeux de tous les temps, édition 2017. Voici la liste :100. Super Hexagon99. Her Story98. Super Monkey Ball97. Final Fantasy XII96. Prince of Persia : The Sands of Time95. Hyper Light Drifter94. Katamari Damacy93. Animal Crossing : New Leaf92. Resogun91. Puzzle Bobble90. F-Zero GX89. The Sims 388. R-Type Final87. Elite: Dangerous86. Bomberman85. StarCraft II84. Pac-Man : Championship Edition83. BioShock82. Call of Duty 4 : Modern Warfare81. Puzzle & Dragons80. Tearaway79. League of Legends78. Super Meat Boy77. Xenoblade Chronicles76. OutRun 2006 : Coast to Coast75. Counter-Strike: Global Offensive74. Civilization IV73. Battlefield 472. Metroid Prime71. Hearthstone70. Castlevania : Symphony of the Night69. Limbo68. Towerfall Ascension67. EarthBound66. Batman : Arkham Knight65. Transistor64. Puyo Puyo63. FTL : Advanced Edition62: Persona 4 Golden61. Mass Effect 260. Okami59. The Stanley Parable58. XCOM : Enemy Unknown57. Monster Hunter 4 Ultimate56. The Witcher III: Wild Hunt55. Far Cry 454. Titanfall 253. Doom (2016)52. Trials Fusion51. Nidhogg50. Fez49. Overwatch48. Super Mario 3D World47. Journey46. Dead Space45. Dota 244. Vanquish43. Super Mario Maker42. Fire Emblem Fates41. Inside40. Shadow of the Colossus39. Halo 338. The Legend of Zelda : Majora's Mask37. Spelunky36. Destiny35. The Legend of Zelda : A Link to the Past34. Kerbal Space Program33. Dishonored32. Splatoon31. The Legend of Zelda : The Wind Waker30. Rock Band 329. The Last Guardian28. The Elder Scrolls V : Skyrim27. Ico26. Super Metroid25. Demon's Souls24. Horizon : Zero Dawn23. Advance Wars22. The Witness21. Mario Kart 8 Deluxe20. Ultra Street Fighter IV19. Metal Gear Solid V : The Phantom Pain18. Rez Infinite17. Uncharted 4 : A Thief's End16. Super Mario World15. Red Dead Redemption14. Super Mario 6413. Portal12. Bayonetta 211. Minecraft10. Resident Evil 409. The Legend of Zelda : Ocarina of Time08. Super Mario Galaxy 207. Tetris06. Half-Life 205. Bloodborne04. The Last of Us03. Grand Theft Auto V02. Dark Souls01. The Legend of Zelda : Breath of the WildLe jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild remporte donc les suffrages. Et quelque chose me dit que c’est loin d’être fini…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1425377