Après la période Gamescom on est repartis avec la rétrocompatibilité 360 (en attendant la Xbox Original dans quelques semaines).



Cette semaine c'est Telltale qui est à l'honneur avec :



The Walking Dead S1

The Walking Dead S2

The Walking Dead Michonne



Voilà qui ravira ceux qui n'ont pas voulu repasser à la caisse lors des portages One.