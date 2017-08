Comme chaque année la Gamescom a été l’occasion d’une présentation et démonstration technologique parde son MMO SpatialCette année point de présentation avec diapositive, ou du moins très peu, car il faut dire que sur celle de l’an passé, rien n’a été respecté et rien n’est vraiment sortie à ce jour, nous attendons effectivement toujours la fameuse alpha 3.0.Entrant directement dans le vif du sujet, nous avons pu dans cette démonstration à nouveau parcourir les galeries de l’ancienne installation minière, taillée dans la croûte rocheuse d’un gros astéroïde appelé. Du déjà vue donc mais cette fois-ci Chris Robert détail d’avantage les nombreux rouages nécessaires sur cette 3.0. Le système de mission dynamique est terminé et implémenté, le système d’achat aussi tout comme la gestion des personnages non joueurs, ces derniers disposeront d’une vie propre et évolueront en fonction du cycle jour nuit et de leurs différentes occupations. Le système vestimentaire, permettant de mixer les couches de vêtements est lui aussi opérationnel. Le, ce smartphone du futur servant d’interface de gestion s’illustrera longuement. Le système d’interface objet a été revue et encore amélioré, les zones d’interaction apparaissent en surbrillance et le choix contextuel évolue en fonction de l’environnement ou de la situation. L’option «» de votre vaisseau spatial se changera en «» une fois celui-ci en fonctionnement.On redécouvredonc et c’est toujours aussi beau, en fait c’est même encore plus beau, notamment via l’ajout d’un brouillard volumétrique renforçant l’ambiance dégagé par cette ancienne base minière. Nous pouvons aussi apercevoir à l’extérieur un champ d’astéroïde et le système de lumière et d’ombre est très convaincant ainsi que les différentss’affairant autour du joueur.Evidemment, une démonstration technologique ne serait rien sans une annonce percutante, et ce sera via l’illustration du système vocal, ayant comme particularité de varier en fonction de l’éloignement des personnages. Si vous êtes à côté, vous entendez ce que dira l’autre joueur, s’il s’éloigne, comme dans la réalité, le son diminuera et vous n’entendrez plus rien. Immersion. Viens ensuite un système complètement inédit d’expression facial en temps réel. Une caméra vous filme, analyse votre visage et le répercute sur votre personnage. Finis les« sourire », « boude », « rire », « grimace », cette fois ci vous pouvez effectuer voset vos grimaces directement et en temps réel. Immersion. Et la technologie marche plutôt très bien et demeure très impressionnante.Hélas, la démonstration va ensuite s’enliser. D’abord en insistant beaucoup trop sur cette myriade de détails totalement nécessaires au bon fonctionnement du jeu mais ralentissant considérablement la présentation puis en insistant sur la technologie de reconnaissance faciale, qui sera implémenté «».La promenade reprend, en interaction avec d’autres joueurs, dialoguants entre eux, illustrants l’aspect MMO du jeu. Autants’illustre effectivement admirablement ayant subi de nette amélioration graphique, surtout sur les extérieurs autant les bugs sont encore bien présents et les animations des PNJ sont désastreuses, bogué et surtout sans raccords. Puis la physique ne semble pas avoir évolué d’un pouce depuis la. Elle était déjà peu convaincante à l’époque, les vaisseaux ne semblent pas avoir de masse et surtout pas d’inertie. L’atterrissage (ou plutôt le l’astéroïdissage ?) des vaisseaux est brutal, saccadé et manque cruellement de vraisemblance. Immersion cassée.Puis survient la catastrophe, une démonstration ne serait pas une vraie démonstration sans l’effet «», le bug qui fait tout planter, qui bien sûr a une explication tout à fait logique mais force à redémarrer la démonstration entièrement : Le pilote du vaisseau a été déconnecté et le vaisseau ne peut alors plus être piloté par personne. Au milieu de l’espace, c’est gênant.L’immersion est pour le coup donc complètement cassé avec l’obligation de redémarrer la démonstration de zéro, il faut refaire la manipulation pour habiller le personnage, acheter des armes, sortir le vaisseau… Et donc tout ça dans l’urgence.Pour la suite de la démonstration technique, je vous conseille d’aller directement la visionner, l’entrée dans l’atmosphère de, la plus grande lune de la planète, sorte de géante gazeuse, son survol à basse altitude et son parcours à bord d’un Rover, véhicule terrestre ainsi que les différents combats surprises illustrent admirablement la direction prise par Star Citizen et parviennent à rétablir l'ambiance. L'exploration spatiale est là, ou du moins elle commence à pointer le bout de son nez.En conclusion, du très bon, les rouages sont en place et semble fonctionner avec efficacités : les systèmes vestimentaire, d’interface, d’achat, de mission. Le moteur graphique est encore plus beau, les planètes et l’espace sont encore plus saisissant.Et donc du très mauvais, le système physique à la ramasse ne semble pas avoir évolué depuis la précédente gamescom, le comportement des vaisseaux, leur atterrissage, les collisions ne sont pas satisfaisantes du tout. Et bien sûr le système d’animation est lui aussi à revoir complètement.Et donc, est-ce rassurant ou démoralisant pour les? Et bien là encore le résultat est mitigé, énormément de travail à clairement été effectué sur le jeu, les différents systèmes mais aussi graphiquement et bien sûr concernant les planètes. Malheureusement le syndrome CIG (, studios de développement de) semble toujours être le même : plus et encore plus, plus beau, plus de contenu, plus de réalisme mais sans jamais terminer certains des éléments essentiels et laissant donc une alpha à moitié magnifique, et à moitié désastreuse.