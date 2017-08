Voici une Information autour de la Ps4 :La Ps4 disposerait de 100 jeux million-sellers dans le monde. Dans le Top 20, on notera trois exclusivités, Uncharted 4 : A Thief’s End et deux Remastered : The Last of US Remastered et Uncharted : The Nathan Drake Collection. Le reste étant compose de jeux multi…Source : http://www.vgchartz.com/platform/69/playstation-4/