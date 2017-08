Voici le Thème complet Menat, le perso devrait arrivé d'un instant à l'autre, ainsi que l'Artwok et screens du perso:PS: Aussi, à l'occasion du 30 éme anniversaire de la franchise, un Bonus de 30.000 FM se offert pour ceux qui se logent au jeu de 29/8 (cad aujourd'hui) jusqu'au 5 septembre prochain:Artwork + Screens Menat:Rappel du trailer reveal:

posted the 08/29/2017 at 05:00 PM by foxstep