Apparemment Bandai Namco diffusera un trailer Tekken 7 pour le TGS 2017 qui sera pour biento.



PS: Encore plus de maillots de bain d'annoncé? Ou bien..?







Les directeurs Exécutifs de Tekken dans les locaux: "Yo les mecs, on crée un Costume, on le mets sur tout le roster, et on appellera ça 50 costumes"



Un mec réponds: " Ok ça me parait top comme idée"

Foxstep