Voici une Information concernant le jeu Detroit : Become Human :Lors de la Gamescom 2017, une vidéo a été dévoilé, montrant la même scène dévoilée lors de l’E3 2016. Voici le comparatif en vidéo :Certains y voient une downgrade, d’autres simplement une évolution. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira l’année prochaine…Source : https://skewednet.net/2017/08/28/was-detroit-become-human-downgraded-e3-2016-vs-gamescom-2017-graphics-comparison/

posted the 08/29/2017 at 03:40 PM