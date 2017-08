Attention Spoiler: On aurait deviné d'ou partirait le prochain Raid. Grace aux trophées, il y a des pistes qui ont été mises en avant sur reedit et la Beta semble le confirmerSelon le nom du trophée dans lequel est mentionné le Leviathan, certains utilisateurs de reedit ont mis en corrélation le petit symbole visible sur l'image du trophée/sur le pull de luke smith lors de la présentation/sur un artwork parut lors du lancement de la beta sur console.le voiciune infographie sur les explications des investigationset un extrait de l'assaut sur Nessus ou on voit clairement ce leviathan au loin. Ce n'est visible qu'en glitchant un lost sector