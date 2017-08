"Pearl Abyss dévoile aujourd’hui le premier trailer du MMO Black Desert qui sortira en exclusivité console sur Xbox One. Le jeu sortira dans la première partie de l’année prochaine et on le découvre ainsi en mouvement sur cette version console (le jeu existe déjà sur PC).

Black Desert profitera également des capacités techniques de la Xbox One X avec notamment une résolution 4K et HDR. On attend d’en voir plus d’ici les semaines ou mois prochains et on espère voir un bon MMO adapté sur console."