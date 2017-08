En attendant le(qui arrivera en fin de mois) voici venir un artbook pouren fin d'année.Et il s'annonce tout simplement magnifiqueLa version standard est au prix de 42€ pour 220 pagesLa versionest elle au prix de 150€ et limitée aA l'intérieur de la version limitée nous aurons droit à quelques bonus, comme des lithographies, un certificat d'authenticité, signé par plusieurs membres de l'équipe de développement de Final Fantasy XV, le tout dans une magnifique boite

posted the 08/29/2017 at 02:55 PM by leblogdeshacka