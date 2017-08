Deuxième partie de la vidéo de l'event Tenkaichi Budôsai qui se déroule a Tokyo en ce moment, cette fois ci Marty nous fait découvrir la traditionnelle boutique de goodies présente a la sortie du Budôsai. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la première partie je vous la remet. Bonus

posted the 08/29/2017 at 02:19 PM by hijikatamayora13