J'en avais parlé avec certains d'entre vous, j'avais pour projet de créer des petites planètes "Gamescom" et si le résultat n'est au final pas tout à fait ce que j'imaginais (je voulais faire une planete Nintendo, une autre Sony etc...), force est de constater que le résultat est plutôt original ^^ !Voilà qui conclut mes vlogs Gamescom (dont un très contesté sur la Xbox One X, c'est dingue de recevoir des menaces pour avoir dit qu'on n'a pas trouvé ça "TRANSCENDANT" ?!), on remballe le tout et on se dit à l'année prochaine ?