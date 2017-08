Voici une Information autour, entre autres, du jeu Arms :Selon VgChartz, le jeu Arms resterait premier et dépasserait par la même occasion le demi-million. Mario Kart 8 Deluxe continuerait aussi de bien se vendre, en étant deuxième des ventes.Au niveau des consoles, La Ps4 serait encore première, et dépasserait les 61 millions. La 3DS dépasserait elle les 65 millions…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42911/Global/

posted the 08/29/2017 at 12:54 PM by link49