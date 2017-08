Devenir un exclusivité qui compte sur la One est le but de Crackdown 3, que nous avons pu prendre en main sur le stand public Microsoft à l’occasion de la GamesCom 2017. Pour prétendre à ce titre, il va falloir que le titre marque les esprits, ce qui n’a pas été le cas lors de notre session de jeu.Crackdown 3 reprend peu ou prou ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Il s’articule comme un jeu d’action à la 3ème personne où il s’agira de lutter contre une organisation criminelle. Pour ce faire, nous incarnons un agent augmenté armé de pétoires variés et d’une sorte de jetpack permettant d’effectuer des double sauts puissants: nettoyer la zone de ses ennemis en sautant d’immeubles en immeubles et en variant les armes en fonction de la situation.Jusque là,Pourtant les quelques minutes passées à jouer. Le feeling des armes et bon, elles ont le bon goût d’être variées, puis le gameplay est dynamique. Mais il en faudra beaucoup plus pour tirer son épingle du jeu, surtout pour une exclusivité.Crackdown 3 est pourtant sensé être une vitrine de la Xbox One X.N’attendez pas non plus à détruire les décors en masse comme nous le pensions initialement puisque cette feature sera réservé aux modes en ligne.La bonne nouvelle, c’est que le jeu a été repoussé à l’année prochaine.Bilan de la Preview de Crackdown 3 :Disons le sans détours, cette démo de Crackdown 3 est une. Heureusement que le développement va se poursuivre quelques mois de plus, carIl va falloir bien bosser pour présenter un jeu susceptible de faire vendre des Xbox One.