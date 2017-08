Apparu avec la Wii U puis décliné sur 3DS, le réseau social de Nintendo va fermer ses portes d’ici la fin de l’année. Nintendo n’en oublie pas pour autant les artistes qui le peuplaient.Principalement connu pour les dessins qui accompagnaient les messages des joueurs et pour être l’un des bastions forts du fandom furry, le Miiverse reste une espèce d’ovni dans le petit monde des réseaux sociaux. Lancé en 2012 en même que la Wii U, puis sur 3DS deux ans plus tard, le réseau social de Nintendo n’a pas su trouver son chemin jusqu’à la Switch.Et pour cause, à l’instar de la Wii U, le Miiverse n’a pas su faire déplacer les foules . Et après 5 ans de bons et discrets services, Nintendo a décidé de fermer les portes du Miiverse. Le couperet tombera le 8 novembre prochain pour les versions américaines et japonaises du service. Aucune précision n’a été donnée quant à l’Europe. Mais le Miiverse ne rejoindra pas la tombe seul puisque l’application Wii U Chat et TVii seront également du voyage.Mais que les dessinateurs en herbe et confirmés se rassurent. Leurs oeuvres ne disparaitront pas dans les méandres d’Internet. Nintendo a en effet annoncé que les utilisateurs pourront télécharger leurs messages depuis la version Web du service. Et si le crayon les démange, ils pourront toujours exprimer leurs talents artistiques sur l’application de chat de Splatoon 2