Le remastered de Windjammers est desormais disponible sur PS4 et Vita et pour l'occasion DotEmu nous a concocté une petite pub a l'ancienne.Notez néanmoins que contrairement a ce que montre la pub qu'aucune version boite n'est prevue pour le moment, bien qu'on sache d'avance que se sera certainement la cas via Limited Run comme pour leurs autres jeux.

posted the 08/29/2017 at 11:51 AM by guiguif