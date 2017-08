Nous vous l'accordons, rien de plus normal pour un espion de savoir rester sous couverture de longs mois sans éveiller les soupçons et se faire remarquer. Mais le silence qui entoure Agent depuis des années commence à devenir pesant et ne nous permet pas de savoir si le titre a tout simplement été annulé par Rockstar Games ou si à l'image de The Last Guardian, il a changé son fusil d'épaule pour arriver sur PlayStation 4.



A en croire "Bully 2 info" qui a souvent de très bonnes infos au sujet des titres en provenance du géniteur de Grand Theft Auto, le jeu serait bien encore en développement à l'heure actuelle et devrait voir le jour sur PlayStation 4. Bien qu'il soit impossible de vérifier ses sources et de confirmer cette rumeur, l'utilisateur étaye ses propos avec quelques Concepts Art du projet.



Nous vous laissons donc examiner ces derniers sans perdre une seconde et nous faire part de vos retours.