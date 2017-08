Voici une Information autour de la Xbox One X :Le jeu Metro Exodus a été annoncé lors de la Conférence Microsoft durant l’E3 2017. Dans le magazine Xbox officiel à dater d'octobre 2017, le producteur exécutif de 4A Games, Jonathan Bloch, n’a pas tari d’éloge vis-à-vis de la console de Microsoft. Selon lui, la puissance de la Xbox One X permettra de garantir que le jeu est juste incroyable. Pour rappel, le jeu Metro Exodus sortira l’année prochaine, sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://wccftech.com/4a-games-power-xb1x-metro-exodus-amazing/

Who likes this ?

posted the 08/29/2017 at 11:32 AM by link49