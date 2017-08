Voici une Information autour des jeux Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle et Yakuza Kiwami :Auchan, Carrefour, Amazon et Leclerc vendent le jeu à 45 euros environ.A la Fnac, le jeu est vendu 49.99 euros.Et à Micromania, le jeu est vendu 59.99 euros. Passons maintenant au jeu Yakuza Kiwami :Auchan et Amazon vendent le jeu à 29 euros.A Leclerc, à la Fnac et à Micromania, le jeu à 35 euros environ. Pour rappel, ces deux jeux sont maintenant disponibles…Source : member15179.html