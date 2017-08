Et voila une page se tourne pour la WiiU, le service Miiverse ferme c'est porte le 8 novembre, pareil pour le chat etc...Honnêtement j'aimai bien le Miiverse de voir les screens de la communauté Nintendo, les messages etc... dommage :/

Who likes this ?

posted the 08/29/2017 at 07:48 AM by shincloud