Tout d’abord, voici la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Nintendo Switch :09.08.07.06.05.04.03.02.01.Entrée du jeu Dragon Quest Builders 2. En septembre, je pense que je ne prendrais pas de jeu finalement sur ce support.Voici ensuite la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Xbox One :13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.J’ai fait une croix sur Scalebound. En septembre, pas de jeu de prévu.Voici enfin la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Ps4 :15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Entrée des deux jeux annoncés par Sega ce week-end. En septembre, rien également…Source : member15179.html