Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que quelqu’un ait découvert dans le code source de la console qu’elle serait prochainement compatible VR. Cette mention ne proviendrait pas de NVIDIA, mais directement de Nintendo. On savait que Nintendo avait déjà évoqué la possibilité de cette option, mais il semblerait que cela se concrétise finalement…Source : https://www.gonintendo.com/stories/288633-rumor-vr-references-found-in-nintendo-switch-code

