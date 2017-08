Everybody's Golf proposera un mode carrière, mais également un multijoueur local jusqu'à quatre joueurs, sans oublier son équivalent en ligne. Et pour les possesseurs de PlayStation 4 Pro, sachez que le titre sera optimisé pour la console de Sony avec au choix de la 4K ou du 60 fps, et du HDR dans tous les cas. La date de sortie d'Everybody's Golf est fixée au 30 août 2017 sur PlayStation 4.

Cette année, la série de jeux de golf de Sony fête ses 20 ans et aura droit dans quelques jours à un nouvel épisode sur PlayStation 4, sobrement titré Everybody's Golf. Mais en attendant, voici déjà la bande-annonce de lancement, ainsi que de très nombreuses images à découvrir.

posted the 08/28/2017 at 06:35 PM by gat