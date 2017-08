Salut à tous,Si vous suivez assidûment le planning des sorties sur PS4, vous aurez tout de suite saisi que je veux parler de Ark Survival Evolved qui pointe officiellement le bout de son nez dès demain dans les bacs.Perso je l'ai chopé ce midi chez Micro et suis en train de l'installerJ'avoue que ce jeu ne me faisait pas spécialement de l'oeil car je pensais à tort qu'il s'agissait un p'tit jeu bien nanar développé à la va-vite avant de découvrir qu'il s'agit d'un remarquable open world bac à sable très populaire à mi chemin entre Minecraft et Jurassic ParkLa durée de vie s'annonce tout bonnement dantesque tant les lieux à découvrir, les objets à crafter et bestioles à dresser sont multiples et variés.Sur ce je vous laisse en "compagnie" de quelques vidéos de gameplay (Rq: Il s'agit de vidéos de la version PC pour avoir plus de diversités)Si le coeur vous dit, laissez en com vos ID pour qu'on puisse former une communauté in game.