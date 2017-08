Bonjour, un pote ayant commandé uncharted m'as offert gracieusement le code offert pour jak and daxter, mon jeux culte. Un grand merci au passage....



Déjà avant de télécharger le jeux j'avais peur car la fiche PSN indique langue prise en charge anglais.... mais non il est bien en français.



Mais là ou sa fait mal, impossible de jouer au jeux le jeux démarre me demande d'appuyer sur "start" sachant que le pavé tactile droit sert pour start et le gauche pour sélect, mais même en appuyant sur le pavé tactile rien ne se passe impossible de démarrer le jeux il reste bloqué sur appuyer sur la touche start, j'ai essayé avec mes deux manettes et rien.....



j'ai vu sur reddit que certains on eu le même soucis mais sans solution a part passer par le remote play vita mais bon..... quelqu'un a t'il le même soucis?