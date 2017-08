Voici une Information autour de la Xbox One X :Aaron Greenberg précise que lorsque les joueurs découvriront à quoi ressemble la vraie 4K, ils seront très impressionnés. De plus en plus de comparatifs avec les autres consoles et le PC vont fleurir, dont peut-être certains directement faits par Microsoft. Aaron Greenberg déclare que Microsoft est confiant vis-à-vis de ces comparatifs, comme celui pour le jeu Rise of the Tomb Raider dernièrement, et qu’ils montreront vraiment la plus-value qu’apporte réellement la console aux joueurs et aux futurs clients potentiels. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 07 novembre prochain…Source : http://www.dualshockers.com/xbox-one-x-microsoft-confident-comparisons/