Bon, les gens, j'espère que demain, vous ferez votre devoir en tant que joueurs envers le jeu vidéo japonais. Demain, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est la sortie de, la mise à jour luxueuse de la première aventure du charismatique Kazuma Kiryu sur. Avec de la chance, il se peut même qu'il soit déjà chez vous.C'est le cas pour moi,ayant envoyé ma copie en avance, de ce fait, j'y joue déjà depuis hier (et j'aurais pu depuis samedi si ma flemmardise ne m'avait pas empêché de vérifier la boite aux lettres... à partir d'aujourd'hui, la flemme, c'est terminé, je serai un homme d'action... comment ça, je dérive ?) et que dire... bah... c'est vraiment de la bonne.J'ai découvert la série avec l'excellenten ce début d'année eten est la suite parfaite, on y retrouve tout le charme particulier de la sega de Saga... euh, de la saga de, pardon :- Les voyous prennent toujours aussi cher avec ce gameplay qui sait rester fun malgré ses limites.- Les musiques sont souvent de qualité, elles donnent furieusement envie de casser des dents et des os lors des combats (oui, c'est un critère important).- L'histoire est prenante, avec son lot de moments touchants et durs.- Kazuma Kiryu, quel homme.- L'humour est encore de la partie dans les quêtes annexes, un peu moins travaillées que dansmais qui restent sympathiques à faire.- Kamurocho a toujours beaucoup de choses à offrir, dommage cela dit qu'il y en ait un peu moins que dansj'ai l'impression (la danse va me manquer, snif).- C'est marrant de souvent tomber sur Majima.- Un charme visuel bien présent, malgré un moteur vieillissant (merci les 60 images par seconde quand même).Peu de nouveautés mais en tant que remake,est facilement dans le haut du panier et permet de faire découvrir le premier jeu de la licence à de nombreux joueurs n'ayant pas sauté dessus durant l'ère, merci(etpour la localisation en Europe).Bref, pour le moment, je kiffe bien, ça sort demain, c'est pas cher, les notes de la presse sont bonnes donc si vous avez uneet que vous avez aimé, c'est chaudement recommandé.