"Depuis l’arrivée de la Xbox One, il est désormais possible de capturer du gameplay directement depuis sa console avec la possibilité d’effectuer quelques montages afin de proposer une vidéo personnalisée. Avec l’arrivée de la Xbox One X et ses promesses 4K, quelques joueurs se demandent quel sera le niveau de qualité de capture sur cette dernière. C’est sur Twitter que Mike Ybarra confirme auprès d’un fan qu’il sera bien possible de capturer en 4K/60fps et HDR avec comme objectif de proposer ce service dès le lancement au 7 novembre.



Il est appréciable de pouvoir proposer la qualité maximale sur l’enregistrement de vos parties mais cela aura la grande contrepartie de prendre énormément de place sur votre disque dur (interne ou externe), par exemple une minute de jeu peut représenter quelques gigas de données. Et ensuite si vous souhaitez uploader votre vidéo sur Youtube ou autre, la connexion avec la fibre sera quasiment obligatoire.

Cela soulève également la question de la qualité de diffusion possible sur les applications Twitch ou Mixer, si nous pourrons diffuser en direct du 4K ou non...

Réponse probablement tout bientôt !"





