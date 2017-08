On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay à un jour de la sortie officielle de Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle sur Nintendo Switch. Je vous invite ici à découvrir une de mes vidéos que j'ai pris plaisir à faire non pas sur le mode histoire car ce nombreuses vidéos ont déjà été montrée mais je me suis plutôt attardé sur les bases du mode Coop. Dans le dôme Coop on joue avec un ami et ce dernier nous épaule, on ne l'affronte pas mais on unit nos forces pour réaliser un objectif demandé tout en faisant face aux Lapins crétins ennemis. Je vous laisse donc prendre connaissance de ce mode avant de profiter pleinement de ce jeu complètement déjanté et où le plaisir de jeu est appréciable.





Samy Joe - http://www.jegeekjeplay.fr/2017/08/jegeekjeplay-mario-lapins-cretins.html