Voici le Top France allant du 14 au 20 août 2017 d’après Gfk-SELL :Les jeux Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe échangent leurs places dans les différents classements, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est aussi présent dans les différents classements, tout comme les jeux et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Grand Theft Auto V est présent dans les différents classements également, et Miitopia, Pokemon Sun et Hey ! Pikmin restent stable dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/