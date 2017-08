C'est bientôt la rentrée, ça veut donc dire nouvelle télé !... Passons cette intro douteuseJ'ai besoin effectivement de vos conseils de pro en la matière avant de faire une connerie et d'avoir un coup de téléphone de mon banquier pour rienJe suis en quête d'une bonne TV 4K et tout ce qui va avec.Je suis actuellement sur une Full HD 1080p Philipps Amibilight de 39" qui a vraiment bien fait son taff niveau fluidité et qualité. Mais voilà, elle commence a vieillir, j'aimerai encore en tirer un petit prix de quoi un tout petit peu amortir le coût de la nouvelle. Il est temps de changer quoi. Surtout que la one X va bientôt débarquer, alors faut pas déconner non plus. Je tiens également à préciser que ce n'est pas une télé que je vais changer d'ici 2 ans, la précédente m'ayant tenu 8 ans: 1 500€ / 1 700€ max. Pas forcément obligé de l'atteindre hein: 4K / HDR / Entre 49" et 55" max / ... Mais surtout un in put lag très très satisfaisant pour les jeux. Pour les marques, j'ai une préférence pour Philipps, Samsung, LG, Sony. Mais de ce que j'ai pu entendre dire, les TV Philipps bug pas mal, ce n'est plus ce que c'était apparemment (une petite confirmation serait la bienvenue ^^)Pour l'instant, voilà ce que j'ai trouvé et qui me tente pas mal :J'ai pas trouvé mieux pour l'instant.Mais c'est là où j'ai besoin de vous. Je me pose la question si la technologie QLED est nécessaire et si ça vaut le coup d'investir dedans ?Si vous avez des propositions à me faire en terme de TV 4K correspondant au mieux à ce que j'ai proposé juste au dessus, vous seriez au top