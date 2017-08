Gérer la réputation d’un joueur n’est pas chose aisée dans le monde du jeu en ligne, et s’il y avait une solution ultime, tout le monde l’aurait déjà mise en place. Microsoft travaille sur ce système depuis un bon moment et il y a déjà évolué quelques petites fois. Mais il n’est toujours pas satisfaisant, car certains abusent de ce système pour éviter de recroiser un joueur qui pourrait être meilleur qu’eux par exemple. Ce qui fait que certains joueurs malgré leur bonne tenue sur le Xbox Live se retrouvent avec une mauvaise réputation. L’effet s’est notamment fait ressentir sur Overwatch où les meilleurs joueurs mondiaux se sont retrouvés bannis de certaines parties en ligne.



Mike Ybarra, le Vice President de Xbox a donc confirmé que des modifications allaient être faites pour changer cela. Grossièrement, il sera toujours possible de faire des remontées sur certains joueurs, mais ces derniers ne seront pas interdits de jouer, ils auront juste un peu plus de mal à communiquer avec les personnes qui ne sont pas leurs amis. Cela ne signifie pas la fin des bannissements, mais les "victimes collatérales" seront nettement plus rares.



Des modifications qui seront les bienvenues et qui font que le Xbox Live est une excellente plateforme de jeu en ligne qui évolue avec son temps.