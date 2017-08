Voici une Information autour du jeu jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :L’embargo ayant pris fin à 14 heures, les tests tombent. Voici les notes obtenues par le jeu :- TIME : 10/10- NintendoWorldReport : 9/10- Nintendo Insider : 9/10- Gamespot : 9/10- Hardcore Gamer : 9/10- USGamer : 9/10- Spaziogames : 9/10- Milenium : 8.8/10- COGconnected : 8.8/10- GameSpace : 8.5/10- Game Informer : 8.5/10- GamesBeat : 8.5/10- JeuActu : 8.5/10- JeuxVideo.com : 8.5/10- Worth Playing : 8.5/10- GamesRadar+ : 8/10- Areajugones : 8/10- DualShockers : 8/10- TrueGaming : 8/10- TheSixthAxis : 8/10- Gamergen : 8/10- Gameblog : 8/10- IGN : 7.7/10- Destructoid : 7.5/10- TechRaptor : 7.5/10Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch sortira officiellement demain…Source : http://opencritic.com/game/4494/mario-rabbids-kingdom-battle

Who likes this ?

posted the 08/28/2017 at 12:03 PM by link49