Petit à petit, PUBG s'impose devant les jeux les plus joués sur Steam et est récemment parvenu à détrôner l'indéboulonnable DOTA 2 pendant une courte période, devenant le jeu le plus joué sur Steam, affichant 877 844 joueurs simultanés contre 842 919 pour DOTA 2. Si à l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre de Valve a repris sa première place, la performance est assez rare pour être soulignée, surtout lorsque l'on sait que de nombreux AAA ne parviennent pas à atteindre les mêmes chiffres. Pour la postérité, le créateur du jeu a immortalisé sur Twitter ce moment.

"Numéro 1 sur Steam. Merci à tous, une fois encore, pour le soutien continu que vous montrez à l'équipe PUBG."



Reste à savoir maintenant quelles performances réalisera le titre une fois sorti sur Xbox One. Si la popularité du jeu est croissante, il faut garder à l'esprit que l'effet de mode peut être puissant et que rien ne garantit pour l'instant que PUBG aura la même longévité que ses deux principaux concurrents en terme d'audience sur steam : DOTA 2 et CS : GO.