"Au fur et à mesure, les différents studios travaillent sur les kits de développement Xbox One X afin de proposer des versions optimisées qui devraient être au nombre de 119 si les promesses sont tenus. Slightly Mad Studios qui planche actuellement sur Project CARS 2 est concerné et Rod Chong a se dit impressionné par le hardware de la Xbox One X auprès de Gamespot.



« Malheureusement je ne peux vous dire si c’est mieux maintenant parce nous sommes en train de l’évaluer à l’heure actuelle. Nous sommes impressionnés par le hardware mais pour le moment nous le testons. Il y aura forcément des améliorations mais nous ne sommes pas prêts pour les dévoiler exactement encore. Néanmoins, le jeu doit tourner à 60fps ou rien. »



Le game director, Stephen Viljoen, avait déjà déclaré il y a peu que la version Xbox One X serait supérieure à la version PS4 Pro grâce à son matériel plus performant. On espère ainsi que les objectifs du studio seront atteints pour cette version optimisée et qu’elle offrira un rendu proche de la version PC qui, jusqu’à présent, a toujours été nettement au-dessus."







Perso j'attends plus ce jeu que Forza 7.