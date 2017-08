Voici une Information concernant le jeu Uncharted : The Lost Legacy :Le jeu entre donc directement à la première place, et détrône donc le jeu Crash Bandicoot : N Sane Trilogy qui aura régné longtemps sur ce marché. A titre de comparaison, le jeu réalise un démarrage deux fois moins élevé que le jeu Uncharted 4 : A Thief’s End, même si leurs statuts différent, bien qu'il s'agisse d’un début fort pour un jeu qui a été initialement annoncé comme un simple DLC…Source : http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-08-28-uncharted-lost-legacy-unseats-crash-bandicoot-from-top-of-uk-boxed-charts

Who likes this ?

posted the 08/28/2017 at 10:47 AM by link49