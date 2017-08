Bonjour à tous, Je viens vers vous pour discuter des meilleurs animations innovantes qui se font aujourd'hui. Vous le savez bien la technologie à bien évolué c'est 10 dernières années, nous offrant de plus en plus de choix de divertissement notament dans le domaine de l'innovation et du numérique. Je vous propose donc, selon moi, les 10 meilleurs idées pour impressionner vos convives lors de vos événements : 1. La réalité virtuelle 2. La réalité augmentée 3. Les drones 4. Les robots 5. Les hologrammes 6. Les objets connectés 7. L'imprimante 3d 8. La vidéo 360° 9. Les simulateurs VR 10. Faire de la veille connecté Voila je pense avoir fait le tour des animation innovantes qui peuvent être intéressante pour vos événements. D'autres idées ?

Who likes this ?

posted the 08/28/2017 at 08:17 AM by raphaellow