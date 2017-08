Le vice-président du marketing de Sony, Asad Qizilbash à déclaré :Selon Qizilbash, Sony Santa Monica a une équipe "phénoménale" travaillant sur God of War, et cela leur donne confiance.Des premières sequences montrent qu'ils sont dans "Le bon endroit" et il estime que les gens seront soufflé.A la différence des jeux précédents de la série, l'équipe de développement souhaite vraiment que les gens se sentent, s'occupent de Kratos dans les moments les plus silencieux.Les combats ont également changé : Ce ne sont plus des combats avec beaucoup d'ennemis simultanément, mais plus concentré sur le un contre un ou contre deux. C'est plus personnel, stratégique et viscéral. Ce sera aussi «le God of War le plus brutal de tous les temps».La hache du Léviathan de Kratos a été forgé par les mêmes nains qui ont créé le marteau de Thor (Sindri et Brokkr) et Qizilbash a confirmé qu'il peut être amélioré.