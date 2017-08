Avec l'arrivée de la Super Nes mini et la lecture cette semaine d'un magasine sur la Nintendo 64 je me prend à rêver d'une 64 mini.La n64 c'est la console Que j'ai le plus attendu et sur laquelle j'ai passé le plus de temp. Entre mario kart, mario party mais surtout goldeneye je je ne compte pas les heures passées en multi avec les potes mais aussi en solo . Bref Si elle sort il y aura Mario 64, Wave race, 1080 mais quid des jeux RARE? C'était les meilleurs jeux avec ceux de Nintendo vous pensez que ca sera jouable de les inclure ?

Bon sinon la liste que je voudrais

1080

Wave race

Mario 64

Donkey Kong 64

Banjo kazooi

Star wars épisode 1 racer

Goldeneye

Perfect dark

Fzero

Zelda Ocarina of Time