Yo les pilotes,



Comme je l'avais indiqué via un post mercredi, je me suis lancé dans des gameplays du jeu sur Youtube, au volant et wheelcam, on y reviendra après.



J'aimerai avoir votre avis, premier ressenti maintenant que le jeu est sorti depuis vendredi.



En ce qui me concerne en premier lieu, le jeu est vraiment beau, immersif on s'y croirait et je pense aussi qu'ils ont retravaillés les sons des F1, c'est impressionnant.



Le jeu est plus complet aussi et quel régal de retrouver des F1 classiques, cela me rappelle mon enfance, comme la Williams de Mansell ou celles de Hill mon pilote préféré.



Pour le mode carrière pas énormément de bouleversement mais il fait le job, très prometteur pour la suite de la saga, j'y joue sur PC donc je peut pas comparer avec les versions consoles mais cette version est superbement bien optimisée et tourne parfaitement.



Un gros coup de cœur pour ce titre, plus complet et la suite s'annonce prometteuse dans les années à venir.



Voilà mon petit texte, j'attends votre retour et en attendant pour ceux qui veulent voir le jeu sur PC c'est en dessous.









CN Show - https://www.youtube.com/c/CNShow