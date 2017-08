J’ai reçu hier six nouvelles Figurines Amiibo :De quoi compléter ma collection, en attendant la sortie du jeu Monster Hunter Stories.Voici donc les Figurines Amiibo que je possède à ce jour :J’en prendrais deux le mois prochain, à la sortie du jeu Metroid : Samus Returns…Source : member15179.html

posted the 08/27/2017 at 06:19 PM by link49