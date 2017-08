Monaco et le PSG ont trouvé dimanche un accord pour un prêt de Kylian Mbappé au club parisien avec une option d'achat de 180 millions d'euros assortie de bonus. L'international français devrait passer sa visite médicale lundi matin au plus tard.

