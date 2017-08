Et voilà moi aussi je fais mon AW avec ce spin off de la superbe saga Uncharted.J'ai joué 2 heures ce week-end et que dire sinon qu'il m'a l'air plus équilibré et mieux écris que le 4 (que j'ai adoré du reste). La première séquence est géniale, l'ambiance est extraordinaire j'aime beaucoup le duo que forme Chloé et Nadine amok. Deux personnages intéressants, avec une vraie personnalité et attachant.Sinon techniquement c'est encore un level au dessus du 4, Naughty Dog ont juste un talent fou, il n'y a pas une poussière d'aliasing, c'est très fluide, les décors sont justes époustouflants de détails. A ce rythme là je suis certain que sur PS5 les mecs réussiront à nous faire des jeux avec des graphismes en temps réel comparable à de la CG de la trempe de TintinBref c'est bien parti pour que ce jeu fasse partie de mes préférés !